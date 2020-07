Objawy uzależnienia od masturbacji:

Zauważyłeś, że zbyt często się onanizuesz? Masturbacja to stan doprowadzania siebie do podniecenia seksualnego. Wszystko dzieje się poprzez stymulowanie własnych narządów płciowych. Pierwsze próby masturbacji w każdego człowieka objawiają się już w wieku kilku lat, kiedy to zaczynamy interesować się własnym ciałem. Jest to nowe, ciekawe oraz wyjątkowo przyjemne. Dlatego bardzo ważne jest by podejść do tego problemu ostrożnie, ponieważ karcenie za to dziecka może zaburzyć jego sferę erotyczną w życiu dorosłym. Uzależnienie od masturbacji jest coraz częstszym problemem wśród mężczyzn ale również i u kobiet. Sama masturbacja nie jest niczym złym dopóki nie ma negatywnego wpływu na nasze stosunki z partnerem. Szkodliwy staje się gdy zaczyna dominować w naszym życiu i przeradza się właśnie w nałóg.

Uzależnienie od masturbacji: skutki

Zastanawiasz się jakie mogą być skutki uzależnienie od masturbacji? Po pierwsze staje się ona nieodłącznym elementem Twojego życia i zaczyna w nim dominować. Pojawiają się pierwsze problemy z erekcją podczas stymulacji ze swoim partnerem. Bardzo częstym problemem jest potrzeba coraz to nowszych oraz dużo silniejszych doznań by poczuć przyjemność. Zaczynamy również myśleć o ryzykownych zachowaniach seksualnych, takich jak przypadkowy seks czy usługi prostytutek. Stajemy się zmęczeni oraz tracimy nastrój. Dlatego jeżeli odczuwasz taki problem skieruj się do psychologa lub seksuologa. Zapraszamy!