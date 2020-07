Przyczyny impotencji

Przyczyny impotencji są bardzo różne, związane bardzo często z wiekiem, stanem zdrowia jak i również psychiki. Objawia się poprzez brak możliwości zainicjowania aktu seksualnego, utrzymania o lub zakończenia, tak by był satysfakcjonujący dla obu stron. Najwięcej procent mężczyzn nie narzeka na całkowity brak erekcji, jednak na znacznie osłabioną. Warunkiem powstania erekcji jest zwiększony napływ krwi tętniczej do członka z jednoczesnym zmniejszeniem odpływu żylnego. Dlatego za problem słabej erekcji może odpowiadać bardzo dużo czynników, dlatego zawsze należy się z nią zgłosić do lekarza tak by zwalczyć ten problem u podstaw.

Czy impotencja u młodych osób jest częsta?

Zastanawiasz się czy impotencja u młodych osób jest częsta? Impotencja tzw. psychogenna to zaburzenia wzwodu spowodowane czynnikami o podłożu psychosomatycznym. To właśnie ten czynnik najczęściej wpływa na problem jakim jest impotencja u młodych osób. Tego typu problemy i zaburzenia mogą pojawić się z dnia na dzień lub rozwijać od dłuższego czasu. Może to być skutek panicznego nastawienia do seksu a raczej do jego skutków jakim może być ciążą. Nastawienie to dominuje u par, które lgną do siebie ale nie chcą jeszcze mieć dziecka. Kolejnym powodem mogą być choroby roznoszone drogami płciowymi takimi jak HIV. Pamiętaj, że problem z erekcją należy rozwiązywać od razu i korzystać z życia pełnymi garściami.